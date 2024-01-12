Paramount работает над «Топ Ганом-3»

«Топ Ган: Мэверик» вышел в 2022 году и стал самым кассовым фильмом в карьере Круза, заработав почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате. Картина получила «Оскара» в категории «Лучший звук», заработав шесть номинаций, в числе которых — «Лучший фильм».