Paramount работает над «Топ Ганом-3»

Ожидается, что в новом фильме вновь появятся Том Круз, а также актеры «Топ Ган: Мэверик» Майлс Теллер и Глен Пауэлл. Продюсированием картины займутся Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон, а в режиссерское кресло вернется Джозеф Косински. Над сценарием работает Эрен Крюгер.
Сейчас Круз работает над восьмой частью франшизы «Миссия невыполнима». Также СМИ сообщали о новом проекте актера о космонавтах NASA, режиссером которого станет Даг Лайман.
«Топ Ган: Мэверик» вышел в 2022 году и стал самым кассовым фильмом в карьере Круза, заработав почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате. Картина получила «Оскара» в категории «Лучший звук», заработав шесть номинаций, в числе которых — «Лучший фильм».