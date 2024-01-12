Paramount работает над «Топ Ганом-3»

Александр Голиков
Сегодня в 11:01
Изображение: кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»/Paramount Pictures

Студия Paramount заявила о работе над новой частью франшизы «Топ ган». Об этом сообщил Deadline.

Ожидается, что в новом фильме вновь появятся Том Круз, а также актеры «Топ Ган: Мэверик» Майлс Теллер и Глен Пауэлл. Продюсированием картины займутся Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон, а в режиссерское кресло вернется Джозеф Косински. Над сценарием работает Эрен Крюгер.

Сейчас Круз работает над восьмой частью франшизы «Миссия невыполнима». Также СМИ сообщали о новом проекте актера о космонавтах NASA, режиссером которого станет Даг Лайман.

«Топ Ган: Мэверик» вышел в 2022 году и стал самым кассовым фильмом в карьере Круза, заработав почти 1,5 млрд долларов в мировом прокате. Картина получила «Оскара» в категории «Лучший звук», заработав шесть номинаций, в числе которых — «Лучший фильм».

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