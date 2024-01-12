Ник Фрост присоединился к касту экранизации «Как приручить дракона»

Британский актер Ник Фрост («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») сыграет в лайв-экшн-экранизации мультфильма «Как приручить дракона». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Фрост появится на экране в образе викинга Плеваки, советника вождя деревни Стоика. «Как приручить дракона» расскажет о дружбе трусливого мальчика-викинга Иккинга и раненого дракона Беззубика, которому герой помогает встать на ноги. По ходу сюжета героям предстоит преодолеть людские стереотипы относительно драконов, а также столкнуться с потерей родителя и первой любовью.
О готовящейся адаптации «Как приручить дракона» впервые рассказали в апреле 2023 года. Режиссером проекта станет Дин ДеБлуа — создатель оригинальной серии мультфильмов.
Главные роли в картине исполнят Мейсон Темз («Черный телефон») и Нико Паркер («Дамбо»). Премьера ленты запланирована на 13 июня 2025 года.
Ник Фрост получил популярность в первую очередь благодаря участию в «Трилогии Cornetto» Эдгара Райта вместе с Саймоном Пеггом. Речь о фильмах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». В последние годы Фрост больше снимался в сериалах, таких как «Почему женщины убивают», «Невероятные» и «В пустыне смерти».