Ник Фрост присоединился к касту экранизации «Как приручить дракона»

Ник Фрост получил популярность в первую очередь благодаря участию в «Трилогии Cornetto» Эдгара Райта вместе с Саймоном Пеггом. Речь о фильмах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». В последние годы Фрост больше снимался в сериалах, таких как «Почему женщины убивают», «Невероятные» и «В пустыне смерти».