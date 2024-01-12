США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — заявил Байден. Британский премьер Риши Сунак назвал атаку самообороной.