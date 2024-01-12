США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене

Военные США и Великобритании нанесли удары по объектам, связанным с хуситами в Йемене, сообщил америкианский президент Джо Байден. Поддержку им оказали Бахрейн, Австралия, Нидерланды и Канада.
«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — заявил Байден. Британский премьер Риши Сунак назвал атаку самообороной.
Байден назвал произошедшее ответом на нападения боевиков на грузовые суда в Красном море, во время которых были впервые в истории применены противокорабельные баллистические ракеты. Всего было 27 нападений на судна разных государств, их экипажи оказывались в заложниках, из‑за этого менялись маршруты. 9 января хуситы совершили «самую крупную атаку» на американские корабли, сказал Байден.
«Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет», — заявил Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует север и запад Йемена.
Совбез ООН принял 10 января в отношении хуситов резолюцию с призывом «немедленно прекратить все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, правам и свободам судоходства, а также региональному миру». Ее инициаторами выступили США и Япония.