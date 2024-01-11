Леонардо ДиКаприо и Шон Пенн снимутся в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Пол Томас Андерсон собрал звездный актерский состав для своего следующего фильма, который, вероятно, станет самым дорогим в его карьере, сообщает Variety. В нем сыграют Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн и Реджина Холл.
Производство фильма, продюсером которого выступит Warner Bros., должно начаться в этом месяце в Калифорнии — штате, где происходили действия почти всех фильмов Андерсона. По словам источника, знакомого с постановкой, действия ленты будут происходить в современности.
Warner Bros. пыталась сохранить в тайне сам факт производства фильма в течение нескольких месяцев. Инсайдеры говорят, что бюджет картины — около 100 млн долларов, значительная суммой и, вероятно, рекордная для Андерсона.
Постоянный номинант на «Оскар» Андерсон ранее должен был поработать с ДиКаприо над фильмом «Ночи в стиле буги», но актер сделал выбор в пользу «Титаника». Также режиссер звал в свой фильм Пенна, но тоже не сложилось.