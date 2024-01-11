Вышел официальный трейлер ремейка «Мистер и миссис Смит»

Два шпиона заключают брак и выполняют опасные миссии в ремейке фильма 2005 года. Главные роли — Джона и Джейн Смит, ненастоящих программистов с Манхэттена — сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. В отличие от оригинального фильма герои знают с самого начала о профессии друг друга и, судя по всему, им не удастся остаться только напарниками.