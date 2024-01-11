Вышел официальный трейлер ремейка «Мистер и миссис Смит»

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:50
Кадр: Prime Video/YouTube

Prime Video поделилась официальным трейлером сериала «Мистер и миссис Смит». Премьера запланирована на 2 февраля.

Два шпиона заключают брак и выполняют опасные миссии в ремейке фильма 2005 года. Главные роли — Джона и Джейн Смит, ненастоящих программистов с Манхэттена — сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. В отличие от оригинального фильма герои знают с самого начала о профессии друг друга и, судя по всему, им не удастся остаться только напарниками.

В сериале также снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Вагнер Мора, Джон Туртурро, Рон Перлман, Михаэла Коул, Эйса Гонсалес, Александер Скарсгорд, Шэрон Хорган и Сара Полсон. Гловер также выступает продюсером сериала, а шоураннером — Франческа Слоун («Фарго»).

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» 2005 года снял Даг Лайман, на счету которого также картины «Сделано в Америке» и «Грань будущего». Главные роли сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.

По сюжету первого фильма и Джон, и Джейн Смит втайне являются киллерами из конкурирующих агентств. Этот факт вскрывается, когда им поручают убить друг друга.

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