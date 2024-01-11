Умер создатель вакцины «Спутник V»

Умер главный разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V», замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий. Об этом пишет RTVI со ссылкой на эпидемиолога Анатолия Альтштейна.
Shot со ссылкой на источник в окружении ученого сообщил, что причиной смерти стала пневмония на фоне тяжелой травмы, полученной два года назад. Народицкому было 82 года.
Народицкий был одним из создателей векторной платформы аденовируса человека, на базе которой был разработан «Спутник V». За это в октябре 2021 года его удостоили ордена Почета.
Сам ученый, комментируя создание «Спутника V», говорил, что он и его коллеги «прошли весь путь фактически» во время создания вакцины от Эболы, зарегистрированной в 2015 году. При разработке этой вакцины также использовался аденовирусный вектор.
В марте 2023 года во время бытовой ссоры в собственной квартире был убит еще один из создателей «Спутник V», старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний молодой человек, который приходил в гости к ученому.