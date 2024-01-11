Умер создатель вакцины «Спутник V»

В марте 2023 года во время бытовой ссоры в собственной квартире был убит еще один из создателей «Спутник V», старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков. По подозрению в преступлении был задержан 29-летний молодой человек, который приходил в гости к ученому.