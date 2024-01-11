Хейли Уильямс из Paramore распаковывает квадратный костюм в тизере трибьют-альбома Talking Heads

В фильм «Stop Making Sense» вошли кадры с трех концертов Talking Heads в голливудском театре Pantages, снятые в 1983 году. В марте 2023-го студия А24 приобрела права на дистрибуцию картины. Премьера ее отреставрированной версии состоялась в сентябре 2023-го на Кинофестивале в Торонто.