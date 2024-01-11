Хейли Уильямс из Paramore распаковывает квадратный костюм в тизере трибьют-альбома Talking Heads

Студия A24 поделилась тизером предстоящего трибьют-альбома Talking Heads. Он посвящен недавнему выходу отреставрированной версии фильма-концерта «Stop Making Sense».
В ролике появилась группа Paramore. Вокалистка коллектива Хейли Уильямс принимает посылку, в которой оказывается легендарный квадратный костюм. В нем лидер Talking Heads Дэвид Бирн появился на обложке оригинального концертника в 1984 году.
«У меня есть запись, которую я хотела бы вам поставить», — произносит Уильямс, отсылая к фразе Бирна из фильма. В конце ролика появляются остальные участники группы, звучит их кавер на трек Talking Heads «Burning Down the House».
Помимо популярных инди-рокеров, в трибьют-альбоме с песнями из сет-листа легендарного концертного фильма примут участие 15 исполнителей. Они будут анонсированы позже.
В фильм «Stop Making Sense» вошли кадры с трех концертов Talking Heads в голливудском театре Pantages, снятые в 1983 году. В марте 2023-го студия А24 приобрела права на дистрибуцию картины. Премьера ее отреставрированной версии состоялась в сентябре 2023-го на Кинофестивале в Торонто.