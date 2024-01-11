IKEA отозвала свои USB-зарядки. Выяснилось, что при поломке они могут оставить ожоги и ударить током

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55
Изображение: с сайта IKEA в Канаде

IKEA призывала всех покупателей, у которых есть USB-зарядка Åskstorm мощностью 40 Вт темно-серого цвета, перестать пользоваться устройством и вернуть в магазин. Объявление было сделано в Канаде, Испании, Великобритании и других странах.

Как отметил ретейлер, из‑за износа кабеля пользователи могут получить термические ожоги или пережить удар током. IKEA вернет деньги за возвращенные устройства.

В IKEA заявили, что безопасность ее клиентов остается главным приоритетом. Случались ли подобные инциденты и где, не уточняется.

Несмотря на «строгие оценки рисков и программу испытаний», IKEA обратила внимание, что устаревание или изгиб кабеля питания, особенно когда он обернут вокруг зарядного устройства, может привести к повреждению или поломке. Это повреждение в свою очередь создает для пользователей риск травм.

«Афиша Daily» отвечала на популярный вопрос, можно ли заряжать телефон всю ночь. Можно, но есть несколько нюансов.

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Q&A: Можно ли заряжать телефон всю ночь?
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