IKEA отозвала свои USB-зарядки. Выяснилось, что при поломке они могут оставить ожоги и ударить током

Несмотря на «строгие оценки рисков и программу испытаний», IKEA обратила внимание, что устаревание или изгиб кабеля питания, особенно когда он обернут вокруг зарядного устройства, может привести к повреждению или поломке. Это повреждение в свою очередь создает для пользователей риск травм.