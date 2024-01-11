Селена Гомес исполнит главную роль в байопике о Линде Ронштадт

Селена Гомес сыграет Линду Ронштадт в предстоящем байопике. Об этом певица и актриса рассказала в своих соцсетях, опубликовав фотографию мемуаров Ронштадт «Simple Dreams» 2013 года.
Продюсерами грядущего фильма выступят менеджер Ронштадт Джон Бойлан и Джеймс Кич, снявший в 2019 году документальный фильм «Линда Ронштадт: Звук моего голоса».
Кто займет кресло режиссера и присоединится к актерскому составу, пока неизвестно. Ронштадт — легенда кантри, рок-н-ролла и латиноамериканской музыки. За свою карьеру она получила 11 премий «Грэмми», а Академия звукозаписи и Латинская академия звукозаписи наградили ее премиями за жизненные достижения.
Гомес прославилась как актриса в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и добилась успеха как певица с такими хитами, как «Lose You to Love Me» и «Love You Like a Love Song».
Актриса дважды номинировалась на «Золотой глобус» за роль в сериале Hulu «Убийства в одном здании», в котором она снимается вместе со Стивом Мартином и Мартином Шортом.