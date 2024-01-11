Селена Гомес исполнит главную роль в байопике о Линде Ронштадт

Кто займет кресло режиссера и присоединится к актерскому составу, пока неизвестно. Ронштадт — легенда кантри, рок-н-ролла и латиноамериканской музыки. За свою карьеру она получила 11 премий «Грэмми», а Академия звукозаписи и Латинская академия звукозаписи наградили ее премиями за жизненные достижения.