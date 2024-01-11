Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали роман по вселенной «BRZRKR»

«Иногда самые лучшие игры — это те, в которые ты играешь с чужими игрушками. Для меня было честью, шоком и восторгом, когда Киану пригласил меня поиграть. Но я и предположить не мог, насколько щедрым он окажется с игрушками, на создание которых потратил столько времени, насколько рад будет экспериментировать вместе, насколько открыт для настоящего сотрудничества», — сказал Мьевиль.