Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали роман по вселенной «BRZRKR»

Киану Ривз и Чайна Мьевиль написали совместный роман «The Book of Elsewhere». Его релиз состоится 23 июля, сообщает Deadline.
Действие первого для актера романа происходит в мире комиксов «BRZRKR», созданных Ривзом вместе с писателем Мэттом Киндтом и художником Роном Гарни.
Сюжет расскажет о воине, который на протяжении тысячелетий пытается найти ключ к своему бессмертию (и, возможно, способ освободиться от него).
На обложке предстоящей книги изображена индонезийская свинья бабирусса, название которой переводится как «свинья-олень».
Серия «BRZRKR», впервые опубликованная студией Boom! в 2021 году, стала бестселлером номер один среди новых комиксов за последние двадцать пять лет.
«Иногда самые лучшие игры — это те, в которые ты играешь с чужими игрушками. Для меня было честью, шоком и восторгом, когда Киану пригласил меня поиграть. Но я и предположить не мог, насколько щедрым он окажется с игрушками, на создание которых потратил столько времени, насколько рад будет экспериментировать вместе, насколько открыт для настоящего сотрудничества», — сказал Мьевиль.
Писатель, работавший над книгой с актером, известен по таким романам, как «Вокзал потерянных снов», «Шрам», «Железный совет». Ранее Netflix анонсировал боевик «BRZRKR» и его аниме-спин-офф, в котором главные роли исполнит Киану Ривз.