«Он счастлив»: Дженнифер Лопес прокомментировала мемы о «грустном» Аффлеке

На красной дорожке «Золотого глобуса» Дженнифер Лопес прокомментировала мемы о своем муже Бене Аффлеке, который часто делает комичное и грустное лицо на фотографиях папарацци.
Журналист спросил актрису, почему люди постоянно переживают из‑за его выражения лица. «Я не знаю! Вам не нужно беспокоиться о Бене, он в порядке. Он счастлив, он здесь, он номинирован», — со смехом ответила она.
Последний раз Аффлек появлялся на церемонии «Золотого глобуса» в 2017 году. Лопес, в свою очередь, последний раз посещала мероприятие в 2020 году вместе со своим тогдашним женихом Алексом Родригесом. В этом году было первое совместное появление Лопес и Аффлека на церемонии.
Аффлек на протяжении многих лет становится героем мемов, самые популярные из которых с грустным выражением лица и с едой и напитками из Dunkin’ Donuts. Церемония «Золотого глобуса» не стала исключением и «грустный» актер вновь попал в центр внимания.
Инсайдер Daily Mail рассказал, что Аффлек все время выглядит «грустным» на снимках папарацци или мероприятиях из‑за своей нелюбви к публичности.
«Часто мы видим Бена расстроенным, потому что он просто ненавидит папарацци, которые всегда следуют за ним и Джен. Он боится только одной части своего дня, которая оказывается неизбежной, и в результате это выглядит так, будто он недоволен людьми, рядом с которыми он находится, или своим окружением, хотя на самом деле этому причиной всего лишь некоторые фотографы, которые просто придурки», — заявил инсайдер.