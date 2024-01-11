«Он счастлив»: Дженнифер Лопес прокомментировала мемы о «грустном» Аффлеке

«Часто мы видим Бена расстроенным, потому что он просто ненавидит папарацци, которые всегда следуют за ним и Джен. Он боится только одной части своего дня, которая оказывается неизбежной, и в результате это выглядит так, будто он недоволен людьми, рядом с которыми он находится, или своим окружением, хотя на самом деле этому причиной всего лишь некоторые фотографы, которые просто придурки», — заявил инсайдер.