«Существо без собственного я»: Миядзаки рассказал, кто такой Безликий из «Унесенных призраками»

«Кто же такой Каонаси [Безликий]? Хаяо Миядзаки говорил: „Среди нас много таких людей, как Безликий. Это тот тип людей, которые хотят цепляться за других, но не представляют, кто они такие. Они повсюду“. Каонаси — это существо, не имеющее собственного „я“ и меняющееся в зависимости от вещей и людей, с которыми оно сталкивается», — говорится в посте.