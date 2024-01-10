«Существо без собственного я»: Миядзаки рассказал, кто такой Безликий из «Унесенных призраками»

Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки рассказал, кто такой Безликий из «Унесенных призраками». Его слова передает официальный аккаунт телеканала Nippon TV.
5 января мультфильм показали в эфире шоу Kinyo Roadshow 5 и по традиции в это время канал делился в Х интересными фактами и цитатами. В частности внимание поклонников привлек твит со ссылкой на слова режиссера.
«Кто же такой Каонаси [Безликий]? Хаяо Миядзаки говорил: „Среди нас много таких людей, как Безликий. Это тот тип людей, которые хотят цепляться за других, но не представляют, кто они такие. Они повсюду“. Каонаси — это существо, не имеющее собственного „я“ и меняющееся в зависимости от вещей и людей, с которыми оно сталкивается», — говорится в посте.
Студия Ghibli также неоднократно говорила, что Безликий — это божество, которое постоянно находится в поисках нового. «Вот почему Безликий ведет себя как лягушка, которую он проглотил. Он поглощает характер человека, которого съедает, так как у него нет собственного», — обратил внимание один из пользователей.
Во время трансляции мультфильма Nippon TV также подтвердил, что все, что происходило с Тихиро, не было сном. На это намекает резинка, которую девочке сплела Дзэниба. Она осталась у Тихиро и после окончания ее приключений.
«Эта резинка осталась единственным доказательством того, что Тихиро действительно побывала в загадочном мире. Режиссер Хаяо Миядзаки говорил: „Я не хотел, чтобы этот мир казался зрителям только сном“. И рассказал, что специально оставил эту резинку для волос», — пишет телеканал.
«Унесенные призраками» считается одной из самых известных анимационных работ Миядзаки и одним из самых популярных фильмов Японии. Лента рассказывает о 10-летней девочке Тихиро, которая переезжает в новый дом. По дороге она попадает в мир призраков и богов, из которого пытается выбраться и спасти маму и папу.