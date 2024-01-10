«Я хочу быть лучшим родителем»: Джессика Альба рассказала, что ходит на совместную терапию с детьми

Джессика Альба рассказала в интервью Real Simple, что посещает терапию вместе со своими дочерьми, чтобы научиться «быть лучшим родителем».
По словам актрисы, такая идея пришла ей в голову из‑за постоянных разногласий со старшей дочерью Онор Мари.
«Мы все время спорили о всякой ерунде. Я не хотела, чтобы между нами возник клин. Как ее мать, когда я что‑то говорю, она воспринимает это как аргумент или как мою попытку контролировать ее. Я хотела, чтобы рядом был кто‑то, кто мог бы объяснить вещи так, как я не могла», — рассказала Альба.
Актриса подчеркнула, что терапия дала ее дочери возможность понять, что она не плохой человек, а просто родитель. Терапия, по словам Альбы, также заставила «держать себя в руках» и осознать свои недостатки.
«Психотерапевт позволил мне понять, что для детей вполне естественно не соглашаться с родителями, и родителям не всегда важно быть правыми или рациональными в этот момент», — добавила она.
Альба вышла замуж за кинопродюсера Кэша Уоррена в 2008 году. У них трое детей: две дочери, 15-летняя Онор и 12-летняя Хейвен, и один сын — 6-летний Хейс.