«Я хочу быть лучшим родителем»: Джессика Альба рассказала, что ходит на совместную терапию с детьми

«Мы все время спорили о всякой ерунде. Я не хотела, чтобы между нами возник клин. Как ее мать, когда я что‑то говорю, она воспринимает это как аргумент или как мою попытку контролировать ее. Я хотела, чтобы рядом был кто‑то, кто мог бы объяснить вещи так, как я не могла», — рассказала Альба.