В Краснодарском крае школу проверяют на ЛГБТ*-пропаганду из‑за сценки с мальчиком в роли Снегурочки

В Краснодарском крае мальчик сыграл Снегурочку на школьном новогоднем вечере — в видео с праздника усмотрели ЛГБТ*-пропаганду, а на руководство заведения пожаловались.
В сеть попало видео, снятое еще в декабре 2023 года. На нем юноша-старшеклассник в голубой шубе внучки Деда Мороза бросает в толпу шапку и перчатки, а затем танцует вокруг посоха. Его выступление быстро прерывает Дед Мороз.
Телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что часть родителей возмутил перформанс учеников, а кто‑то усмотрел в нем и пропаганду ЛГБТ.
Представитель администрации района ответил изданию «Подъем», что в управление образования никто не жаловался.
«По сюжету новогоднего капустника команды КВН в управление образования Динского района никто из родителей не обращался», — сказали в администрации.
Также там подчеркнули, что сценка ребят основана на мультфильме «Ну, погоди!», где Снегурочку играл Волк, которого озвучивал Анатолий Папанов. «Это инсценировка мультфильма „Ну, погоди!“ в новогодней интерпретации», — подчеркнули власти района.
Уже после появления комментария администрации противоречащую информацию сообщили в телеграм-каналах. Источник Baza рассказывает, что жалоба дошла до управления образования района — там ждут директора и заместителя по воспитательной работе для дачи объяснений. Kub Mash пишет, что с участниками сценки проведут профилактическую беседу.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.