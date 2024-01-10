В Краснодарском крае школу проверяют на ЛГБТ*-пропаганду из‑за сценки с мальчиком в роли Снегурочки

В сеть попало видео, снятое еще в декабре 2023 года. На нем юноша-старшеклассник в голубой шубе внучки Деда Мороза бросает в толпу шапку и перчатки, а затем танцует вокруг посоха. Его выступление быстро прерывает Дед Мороз.