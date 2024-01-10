Государственную цензуру поддерживают почти две трети россиян

Политолог Илья Гращенков в комментарии «Коммерсанту» объяснил смену аргументов сторонников цензуры тем, что людей «накрутили всеми этими понятиями иноагентов и подобного прочего». «Люди не хотели бы видеть те точки зрения, которые несут угрозу. Но это связано и с фейками, которые большинство не может отделить от истины», — отметил он. При этом Гращенков считает, что 30% противников цензуры — «это достаточно много».