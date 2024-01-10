Государственную цензуру поддерживают почти две трети россиян

63% россиян считают необходимой цензуру СМИ со стороны государства, из них 24% думают, что она «безусловно нужна», 39% — что «скорее нужна». Против цензуры выступают 30% («безусловно не нужна» — 13%, «скорее не нужна» — 17%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
С 2008 года увеличилась доля как сторонников, так и противников государственного контроля за информацией. 16 лет назад за цензуру были 58%, против — 24%. Соответственно, доля неопределившихся сократилась с 18% до 7%.
ВЦИОМ рисует портрет типичного россиянина, поддерживающего цензуру: это женщина старше 45 лет, со средним или средним специальным образованием, которая оценивает свой доход как высокий или средний, проживает в небольшом городе или на селе, активная телезрительница, предпочитающая сочетать ТВ с интернетом.
Типичный же россиянин, не поддерживающий цензуру, — мужчина до 35 лет, с неполным средним образованием, плохим материальным положением, житель крупного города и активный потребитель интернета.
Главные аргументы сторонников цензуры: она помогает обеспечить стабильность и порядок в обществе, не допустить паники (44% от числа сторонников), защищает от недостоверной информации (20%), повышает культурный уровень общества (10%), ограждает от аморальной информации и «пропаганды девиантного поведения» (9%).
В 2008 году необходимость регулировать поток аморального и безнравственного контента был самым частым доводом в пользу цензуры (40% от числа сторонников). «Сегодня этот запрос постепенно уходит», — отметили авторы исследования.
Противники цензуры обычно аргументируют свою позицию тем, что информация должна быть объективной для формирования общественного мнения (39% от числа противников). Они видят в цензуре ограничение свободы слова и демократии (17%), инструмент замалчивания проблем и пропаганды (15%), отсутствие плюрализма и конкуренции (14%). В 2008 году чаще всего против цензуры выступали, заявляя, что она противоречит свободе слова и правам человека в целом.
Политолог Илья Гращенков в комментарии «Коммерсанту» объяснил смену аргументов сторонников цензуры тем, что людей «накрутили всеми этими понятиями иноагентов и подобного прочего». «Люди не хотели бы видеть те точки зрения, которые несут угрозу. Но это связано и с фейками, которые большинство не может отделить от истины», — отметил он. При этом Гращенков считает, что 30% противников цензуры — «это достаточно много».
В опросе ВЦИОМа приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Их опрашивали методом телефонного интервью.
Статья 29 Конституции России запрещает цензуру и гарантирует свободу массовой информации, свободу мысли и слова.