Сериал «Наш флаг означает смерть» закроют после двух сезонов

Сервис Max объявил о закрытии сериала продюсера Тайки Вайтити «Наш флаг означает смерть». Проект не получит третьего сезона, заявил его шоураннер Дэвид Дженкинс в своих соцсетях.
«„Наш флаг“ не вернется на третий сезон. Наши паруса были подняты по воле прекрасных людей из Max, и они были совсем не рады увидеть, что наше путешествие закончилось раньше времени. [Коллектив актеров] позволил нам сделать что‑то по-настоящему странное и искреннее, поддерживая нас на протяжении всего пути», — написал сценарист.
«Мы провели два сезона в причудливом, великолепно отрисованном мире, населенном одними из величайших актеров и творцов. И второй сезон стал возможен благодаря энтузиазму одного из самых симпатичных фанатских сообществ в истории этого медиа», — отметил он вклад поклонников шоу.
Представитель стримингового сервиса подтвердил закрытие сериала в комментарии для The Hollywood Reporter.
«Несмотря на то что Max не будет снимать третий сезон „Наш флаг означает смерть“, мы гордимся радостными, уморительными и душевными историями, которые воплотили в жизнь создатель Дэвид Дженкинс, Тайка Вайтити, Рис Дарби, Гарретт Баш, Дэн Халстед, Адам Стайн, Антуан Дуайхи и весь великолепный актерский состав и команда. Мы также благодарим преданных фанатов, которые приняли эти истории и создали великолепное, инклюзивное сообщество вокруг сериала», — сказал он.
«Наш флаг» продолжил череду закрытых проектов Тайки Вайтити. Ранее в 2023 году был окончен сериал «Псы резервации», а в этом году в эфире пройдет последний, шестой сезон «Чем мы заняты в тени». Австралийский режиссер же готовится к работе над ремейком «Бандитов во времени» Терри Гиллиама.
«Наш флаг означает смерть» был создан по мотивам биографии аристократа Стида Боннета, прозванного Джентльменом-пиратом и ушедшим с командой в плавание по Карибскому морю. По сюжету его противником становится легендарный пират Черная Борода.