Сериал «Наш флаг означает смерть» закроют после двух сезонов

«Несмотря на то что Max не будет снимать третий сезон „Наш флаг означает смерть“, мы гордимся радостными, уморительными и душевными историями, которые воплотили в жизнь создатель Дэвид Дженкинс, Тайка Вайтити, Рис Дарби, Гарретт Баш, Дэн Халстед, Адам Стайн, Антуан Дуайхи и весь великолепный актерский состав и команда. Мы также благодарим преданных фанатов, которые приняли эти истории и создали великолепное, инклюзивное сообщество вокруг сериала», — сказал он.