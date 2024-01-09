Джон Фавро работает над фильмом «Мандалорец и Грогу»

Lucasfilm объявила о работе над фильмом о Мандалорце и Грогу. Её режиссером станет шоураннер сериала Джон Фавро. Работа над картиной начнется в конце 2024 года, пишет Variety.
«Мне очень нравится рассказывать истории в богатом мире, который создал Джордж Лукас. Перспектива перенести Мандалорца и его ученика Грогу на большой экран чрезвычайно увлекательна», — сказал Фавро в пресс-релизе.
Также среди продюсеров фильма значатся президентка LucasFilm Кэтлин Кеннеди и создатель «Асоки» Дэйв Филони. Последний совместит работу с производством второго сезона проекта с Розарио Доусон.
«Джон Фавро и Дэйв Филони ввели в „Звездные войны“ двух новых и любимых персонажей, и эта новая история идеально подходит для большого экрана», — уверена Кеннеди.
Сериал Disney+ «Мандалорец» рассказывает по похождениях охотника за головами и его подопечном, милом инопланетянине Грогу, которого поклонники с первого сезона окрестили Бэйби Йодой. Создатели ленты пока не уточнили, какое место она займет в проекте, где уже вышли три сезона и готовится четвертый.
«Мандалорец и Грогу» — первый фильм в мире «Звездных войн» после вышедшегов 2019 году «Скайуокер. Восход». Закончившая трилогию сиквелов картина собрала 1 млрд долларов по всему миру. Кроме того, на стриминге появились запустили еще два проекта по мотивам «Мандолорца» — «Книга Бобы Фетта» и «Асока», а также «Оби-Ван Кеноби».
С тех пор были анонсированы фильмы от режиссерки Пэтти Дженкинс и продюсера киновселенной Marvel Кевина Файги, но до сих пор о них нет новых деталей. К тому же, идет работа над лентами от режиссерки Шармин Обаид-Чиной («Мисс Марвел»), Джеймса Мэнголда («Логан») и Дэйва Филони.
В расписании Disney четко запланированы три фильма: один выйдет 22 мая 2026 года, другой 18 декабря того же года, а третий — ещё ровно через год. Однако компания пока не объявляла о том, что это будут за картины.