В России алкогольное мороженое приравняли к спиртному

В список товаров-исключений входили замороженные десерты, мороженое, шербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед с алкоголем в составе. Кабмин решил убрать их из перечня. Теперь продажа такой продукции несовершеннолетним запрещена.