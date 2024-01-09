В России алкогольное мороженое приравняли к спиртному

Правительство России приравняло алкогольное мороженое к спиртному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
С 2012 года на производство, хранение, поставки и реализацию продукции с содержанием этилового спирта более 0,5% необходима лицензия.
В список товаров-исключений входили замороженные десерты, мороженое, шербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед с алкоголем в составе. Кабмин решил убрать их из перечня. Теперь продажа такой продукции несовершеннолетним запрещена.
В ноябре 2023 года Минфин предложил ограничить предельное содержание спирта в мороженом до 1,2%. По данным ведомства, крепость такой продукции достигает 7–10% (как и в слабоалкогольных напитках).
При этом продажа алкогольного мороженого никак не была лимитирована. С просьбой об ограничении распространения такой продукции также неоднократно обращались депутаты, региональные ведомства и профильные организации.