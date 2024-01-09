21 Savage показал трейлер байопика «American Dream» с Дональдом Гловером

Рэпер 21 Savage показал трейлер автобиографической картины «American Dream: 21 Savage Story». Ее мировая премьера назначена на 4 июля, однако уже в эту пятницу артист выпустит одноименный альбом.
Лента расскажет историю жизни артиста, трейлер демонстрирует, как британские полицейские выселили его и маму из страны, стычки будущего музыканта со школьными хулиганами в США, его первые криминальные похождения и столкновение с ФБР.
Роль рэпера в разных эпизодах жизни исполнят Калеб МакЛоклин из «Очень странных дел» и Дональд Гловер, кроме них в ролике можно заметить Джабари Бэнкса в роли продюсера Metro Boomin, крестящую артиста Наташу Лионн, рэпера Друски, Викторию Педретти и Чада Линдберга.
У фильма также есть сразу четыре режиссера: над ним работали Дональд и Стивен Гловеры, Джамал Олори и Фам Удеорджи. Каждый из них в прошлом отметился в качестве режиссеров разных эпизодов «Атланты» и «Роя».
Как пишет Complex, в пресс-релизе рэпер обещает, что написанный к фильму альбом также станет «началом новой эры» для 21 Savage. Его последней большой работой был совместный релиз с Дрейком «Her Loss», а ранее «Savage Mode II» с участием Metro Boomin и Моргана Фримана.