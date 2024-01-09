Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн в трейлере «Материнского инстинкта»

В сети появился трейлер грядущего психологического триллера «Материнский инстинкт». Лента выйдет в российский прокат, ее привезет компания «Вольга».
Действие ленты развивается в 60-х годах. Сюжет рассказывает о разрушающейся дружбе двух домохозяек из‑за внезапной трагедии.
«Материнский инстинкт» — это ремейк одноименного французского фильма 2018 года Оливье Массе-Депасса, который сам был адаптацией романа 2012 года «За ненавистью» Барбары Абель.
Лента стала режиссерским дебютом Бенуа Деломма (оператор «Ван Гога. На пороге вечности»). Сценарий адаптировала Сара Конрадт («50 штатов страха»). В главных ролях снялись Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн.
Хэтэуэй и Честейн уже снимались вместе ранее — они сыграли одни из ключевых ролей в фантастической драме Кристофера Нолана «Интерстеллар» в 2014 году.