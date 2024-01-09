Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, который выложил ролик с бросанием младенца в снег

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», — написал он и приложил видео, на котором, как он утверждает, запечатлен процесс наложения лица ребенка на куклу-манекен.