Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера, который выложил ролик с бросанием младенца в снег

Семён Гудошников
Сегодня в 17:42
Фото: из соцсетей Сергея Косенко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера Сергея Косенко, который выложил видео с тем, как бросает малолетнего ребенка в сугроб. Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Дело заведут «по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка». Бастрыкин также поручил проверить, соблюдает ли Косенко налоговое законодательство.

В СК отметили, что поручения даны «в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов».

36-летний Косенко — русскоязычный блогер, но проживает за рубежом. На его аккаунт в инстаграме* подписаны 6,9 млн человек. Видео с брошенным в снег ребенком было опубликовано на странице блогера 7 января и за сутки набрало более 10 тыс. комментариев, многие из которых негативные.

Глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства Нина Останина заявила, что обратится в СК по поводу ролика. Екатерина Мизулина сочла, что видео «бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса».

Косенко удалил ролик. В своем инстаграме он заявил, что бросил в снег куклу-манекен, которой сверху наложили лицо и мимику ребенка. Блогер отметил, что видео появилось, поскольку он хотел сделать вирусный контент с упором на ИИ и дипфейки.

«Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», — написал он и приложил видео, на котором, как он утверждает, запечатлен процесс наложения лица ребенка на куклу-манекен.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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