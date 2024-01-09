«Сезон проходит так же, как проходил в течение последних 50 лет, — ничего страшного не произошло. Жалобы некоторых на затяжной кашель надо рассматривать индивидуально, ведь сам кашель может быть по разным причинам, часто из‑за хронических заболеваний. Грипп проходит за семь дней», — пояснил он.