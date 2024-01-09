В России растет заболеваемость гриппом. При этом эксперты, опрошенные «Известиями», говорят, что ситуацию можно охарактеризовать как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. Речь о гриппе, ковиде и ОРВИ.
Заболеваемость гриппом в середине сезона составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения — это на 83% выше «базовой» линии. В НИИ гриппа имени Смородинцева считают, что эпидемический порог по гриппу превышен на 66,6%.
Сейчас в основном доминирует грипп А (H3N2), отметил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В меньшей степени распространяется вариант H1N1. «По заразности и по патогенному действию они с H3N2 мало отличаются», — пояснил вирусолог Анатолий Альтштейн.
Эксперты связывают подъем заболеваемости со сниженным популяционным иммунитетом после пандемии Covid-19. Онищенко называет и еще одну причину — недостаточные темпы вакцинации из‑за позиции родителей школьников. По его словам, некоторые матери, которые сами в детстве прививались, не позволяют ставить прививки своим детям.
С сентября в России идет прививочная кампания. Роспотребнадзор ставит задачу вакцинировать от гриппа 60% населения России. В ведомстве отметили, что к 10 декабря удалось достичь показателя в 52,5%.
Сотрудник НИК имени Гамалеи Анатолий Альтштейн порекомендовал привиться и от ковида, от которого сейчас доступна обновленная вакцина. Коронавирус до сих пор представляет опасность для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, отметил он.
Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко считает, что заболеваемость пойдет на спад лишь в феврале–марте. При этом он указал, что первая половина сезона гриппа не характеризуется ничем специфическим.
«Сезон проходит так же, как проходил в течение последних 50 лет, — ничего страшного не произошло. Жалобы некоторых на затяжной кашель надо рассматривать индивидуально, ведь сам кашель может быть по разным причинам, часто из‑за хронических заболеваний. Грипп проходит за семь дней», — пояснил он.
Чтобы защититься от болезней, эксперты советуют, помимо вакцинации, не курить, одеваться по погоде, вести здоровый образ жизни, регулярно мыть руки, а пожилым следует носить защитные маски в общественных местах.