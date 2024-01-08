Резиденция экс-премьера Японии сгорела из‑за палочек с благовониями

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки в центре Токио сгорела. Как сообщает телеканал NHK, причиной могло стать возгорание палочки с благовониями.
Пожар потушили через шесть часов после его начала. В резиденции полностью выгорело двухэтажное здание, другое, одноэтажное, выгорело частично. К тушению огня площадью 800 квадратных метров привлекли более 20 единиц техники.
Версия, что пожар начался из‑за палочек с благовониями, появилась после слов дочери Танаки, бывшей главы МИД Японии Макико Танаки. Она рассказала, что в доме были зажжены благовония. К расследованию причин подключилась полиция.
В доме также находился ее муж, бывший министр обороны Японии Наоки Танака, но никто не пострадал.
Какуэй Танака занимал пост премьер-министра Японии в 1972–1974 годах, скончался в возрасте 75 лет в 1993 году. Резиденция, которую занимал политик, также известна, как Дворец Мэдзиро.