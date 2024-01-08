Умер чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:45
Фото: CLF/Flickr

В Германии умер чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр, сообщила DPA семья спортсмена. Ему было 78 лет.

Помимо звания чемпиона мира Беккенбауэр выигрывал серебряную и бронзовую медали мировых первенств, а также становился чемпионом Европы в 1972 году и вице-чемпионом Евро-1976. Он первым из немецких футболистов провел за национальную команду более ста матчей — 103 игры и 14 голов в сборной. Футболист играл за «Баварию», «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург».

Беккенбауэр был тренером мюнхенской команды и «Марселя», в 1984–1990 годах возглавлял сборную ФРГ, с которой выиграл чемпионат мира 1990 года.

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