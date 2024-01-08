Умер чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр

Помимо звания чемпиона мира Беккенбауэр выигрывал серебряную и бронзовую медали мировых первенств, а также становился чемпионом Европы в 1972 году и вице-чемпионом Евро-1976. Он первым из немецких футболистов провел за национальную команду более ста матчей — 103 игры и 14 голов в сборной. Футболист играл за «Баварию», «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург».