В США запустили на Луну первый частный посадочный модуль с прахом создателя «Звездного пути»

Космическая ракета «Вулкан» с частным посадочным модулем Peregrine 1 отправилась с миссией к Луне, сообщается на сайте НАСА. На ее борту находится капсула с прахом создателя «Звездного пути» Джина Родденберри и нескольких актеров сериала.
Запуском занималась компания United Launch Alliance, которую называют одним из основных конкурентов SpaceX в деле частного освоения космоса. Также посадочный модуль унес с собой научные приборы от НАСА и нескольких исследовательских центров, отдельные из которых предназначены для измерения уровня радиации и поиска воды на Луне.
Модель должна приземлиться 23 февраля 2024 года на северо-восточной окраине океана Бурь на видимой стороне Луны. Аппарат, оснащенный солнечными батареями, рассчитан на работу на поверхности спутника Земли в течение десяти дней.
Если все пройдет успешно, то посадочный модуль United Launch Alliance станет первым частным аппаратом, побывавшим на Луне, а также первым американским космическим кораблем, достигшим поверхности спутника Земли с 1972 года.