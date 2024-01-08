В США запустили на Луну первый частный посадочный модуль с прахом создателя «Звездного пути»

Запуском занималась компания United Launch Alliance, которую называют одним из основных конкурентов SpaceX в деле частного освоения космоса. Также посадочный модуль унес с собой научные приборы от НАСА и нескольких исследовательских центров, отдельные из которых предназначены для измерения уровня радиации и поиска воды на Луне.