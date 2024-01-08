В США запустили на Луну первый частный посадочный модуль с прахом создателя «Звездного пути»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55
Фото: кадр из видео с канала The Sun/YouTube

Космическая ракета «Вулкан» с частным посадочным модулем Peregrine 1 отправилась с миссией к Луне, сообщается на сайте НАСА. На ее борту находится капсула с прахом создателя «Звездного пути» Джина Родденберри и нескольких актеров сериала.

Запуском занималась компания United Launch Alliance, которую называют одним из основных конкурентов SpaceX в деле частного освоения космоса. Также посадочный модуль унес с собой научные приборы от НАСА и нескольких исследовательских центров, отдельные из которых предназначены для измерения уровня радиации и поиска воды на Луне.

Модель должна приземлиться 23 февраля 2024 года на северо-восточной окраине океана Бурь на видимой стороне Луны. Аппарат, оснащенный солнечными батареями, рассчитан на работу на поверхности спутника Земли в течение десяти дней.

Если все пройдет успешно, то посадочный модуль United Launch Alliance станет первым частным аппаратом, побывавшим на Луне, а также первым американским космическим кораблем, достигшим поверхности спутника Земли с 1972 года.

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