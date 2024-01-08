МВД изменит практическую часть экзамена на водительские права

Новый регламент МВД вступит в силу 1 апреля. Сумма штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным, увеличится с 5 до 7. Еще вырастут габариты упражнения «Разворот в ограниченном пространстве».
Размер коридора, в котором выполнялось это упражнение, увеличат с 5 метров до 7. Помимо этого, МВД откажется от необходимости демонстрировать умение останавливаться и трогаться на спуске.
С 1 апреля в упражнениях на эстакаде останется только трогание на подъеме. На экзамене на управление мотоциклом не придется заводить его в гараж задним ходом.
«Российская газета» также пишет, что инспекторам ДПС, принимающим экзамен, запретили находиться на переднем пассажирском кресле с дополнительными педалями, чтобы исключить возможность привлечения их к ответственности в случае ДТП с учебным автомобилем.
А срок пересдачи экзаменов увеличится. Раньше после провала трех попыток можно было сдать повторный экзамен через три месяца, а теперь — только спустя полгода, но не позднее 9 месяцев.