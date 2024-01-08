МВД изменит практическую часть экзамена на водительские права

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:40
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

МВД внесет изменения в экзамен на водительские права. Об этом сообщает «Российская газета».

Новый регламент МВД вступит в силу 1 апреля. Сумма штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным, увеличится с 5 до 7. Еще вырастут габариты упражнения «Разворот в ограниченном пространстве».

Размер коридора, в котором выполнялось это упражнение, увеличат с 5 метров до 7. Помимо этого, МВД откажется от необходимости демонстрировать умение останавливаться и трогаться на спуске.

С 1 апреля в упражнениях на эстакаде останется только трогание на подъеме. На экзамене на управление мотоциклом не придется заводить его в гараж задним ходом.

«Российская газета» также пишет, что инспекторам ДПС, принимающим экзамен, запретили находиться на переднем пассажирском кресле с дополнительными педалями, чтобы исключить возможность привлечения их к ответственности в случае ДТП с учебным автомобилем.

А срок пересдачи экзаменов увеличится. Раньше после провала трех попыток можно было сдать повторный экзамен через три месяца, а теперь — только спустя полгода, но не позднее 9 месяцев.

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