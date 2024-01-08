«Американца китайского происхождения» отменили после первого сезона

Disney+ отменил сериал «Американец китайского происхождения» после первого сезона. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, Disney высоко оценил творческий потенциал сериала, но из‑за низких рейтингов его продлевать не стали. Сейчас продюсеры планируют продать проект другим каналам.
«Американец китайского происхождения» дебютировал на Disney+ в мае. В основе сюжета лежит одноименный графический роман Джин Луэнь Яна.
Он рассказывает об обычном подростке Цзинь Ване, который борется со своей идентичностью американца китайского происхождения. Все меняется, когда он встречает иностранную студентку Вэйчень, которая втягивает его в противостояние богов китайской мифологии.
В сериале воссоединились Мишель Йео, Ке Хюи Кван, Джеймс Хонг и Стефани Сюй из «Всё везде и сразу». Помимо них, в шоу сыграли Ронни Чиэн, Поппи Лю, Чинь Хань.
Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи и легенда десяти колец». Сценарий написали Чарльз Ю («Как безопасно жить в научно-фантастической вселенной») и Келвин Ю («Закусочная Боба»).