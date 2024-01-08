Джейкоб Элорди сыграет монстра Франкенштейна в предстоящей адаптации Гильермо Дель Торо

Джейкоб Элорди («Эйфория», «Солтберн») вошел в актерский состав грядущего фильма Гильермо дель Торо «Франкенштейн» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.
Актер сыграет культового монстра, заменив Эндрю Гарфилда. Последний выбыл из каста из‑за конфликта в расписании после того, как голливудские забастовки сдвинули съемки многих проектов.
В фильме также снимутся Кристоф Вальц, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли. Будет ли его версия исторической или современной, неизвестной.
Сюжет романа рассказывает о гениальном и самовлюбленном ученом Викторе Франкенштейне, который оживляет монстра в ходе чудовищного эксперимента.
Ожидается, что Гильермо дель Торо не только снимет грядущий фильм, но и напишет к нему сценарий, а также спродюсирует.