Джейкоб Элорди сыграет монстра Франкенштейна в предстоящей адаптации Гильермо Дель Торо

В фильме также снимутся Кристоф Вальц, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли. Будет ли его версия исторической или современной, неизвестной.