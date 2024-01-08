Джейкоб Элорди сыграет монстра Франкенштейна в предстоящей адаптации Гильермо Дель Торо

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:43
Фото: Amazon MGM Studios

Джейкоб Элорди («Эйфория», «Солтберн») вошел в актерский состав грядущего фильма Гильермо дель Торо «Франкенштейн» для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Актер сыграет культового монстра, заменив Эндрю Гарфилда. Последний выбыл из каста из‑за конфликта в расписании после того, как голливудские забастовки сдвинули съемки многих проектов.

В фильме также снимутся Кристоф Вальц, Миа Гот и Оскар Айзек. В основу ленты, которую дель Торо задумывал с 2010 года, ляжет классический роман XIX века, написанный Мэри Шелли. Будет ли его версия исторической или современной, неизвестной.

Сюжет романа рассказывает о гениальном и самовлюбленном ученом Викторе Франкенштейне, который оживляет монстра в ходе чудовищного эксперимента.

Ожидается, что Гильермо дель Торо не только снимет грядущий фильм, но и напишет к нему сценарий, а также спродюсирует.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+