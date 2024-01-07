Пассажиры поезда из Самары в Петербург ехали без отопления в минус 30. РЖД пообещали им баллы

Как сообщает «Подъем», пассажиры всю ночь ехали в неотапливаемом сидячем вагоне, на улице при этом было -30 градусов, от чего окна покрылись льдом, а одеяла и чай людям не дали. У пассажиров, которые ехали 16 часов из Смоленска, вода в чашке покрылась льдом, они ехали в куртках и шапках, из‑за замерзших труб не работал туалет.