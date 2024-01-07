Пассажиры поезда из Самары в Петербург ехали без отопления в минус 30. РЖД пообещали им баллы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:53
Фото: Henrik Lagercrantz/Unsplash

Пассажиры поездов, следовавших в Петербург, пожаловались на отключение отопления в вагонах в морозы. Они ехали из Самары, но на отсутствие отопления пожаловались и путешественники из Смоленска.

Как сообщает «Подъем», пассажиры всю ночь ехали в неотапливаемом сидячем вагоне, на улице при этом было -30 градусов, от чего окна покрылись льдом, а одеяла и чай людям не дали. У пассажиров, которые ехали 16 часов из Смоленска, вода в чашке покрылась льдом, они ехали в куртках и шапках, из‑за замерзших труб не работал туалет.

В Федеральной пассажирской компании пообещали проверить нарушения температурного режима и принесли извинения. «В качестве компенсации пассажирам 15 вагона будет начислено по 7000 баллов „РЖД Бонус“», — заявили там.

Пассажиры отмечают, что им приходилось греться в других вагонах, начальники поездов знали о проблеме, но решить ее не могли. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным прокуратуры, температура в вагоне опускалась до +17 градусов.

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