В Подмосковье пропал участник D.O.B. Community Sir-J

Как пишет создатель сообщества «Рэпопыты», где эта информация появилась раньше всего, связь с 50-летним Сергеем Булавинцевым пропала ночью 30 декабря. Днем мужчина приехал на дачу в Расторгуево, позже он позвонил супруге и рассказал о пожаре в доме. Приехавшие пожарные не нашли его на месте и не обнаружили других жертв.