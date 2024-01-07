В Подмосковье пропал участник D.O.B. Community Sir-J

В Подмосковье пропал рэпер и участник D.O.B. Community Sir-J. Об этом со ссылкой на родных артиста рассказал автор проекта «Хип-хоп в России: от 1-го лица» Александр Рыжков.
Как пишет создатель сообщества «Рэпопыты», где эта информация появилась раньше всего, связь с 50-летним Сергеем Булавинцевым пропала ночью 30 декабря. Днем мужчина приехал на дачу в Расторгуево, позже он позвонил супруге и рассказал о пожаре в доме. Приехавшие пожарные не нашли его на месте и не обнаружили других жертв.
Последней Булавинцева видела контролер на железнодорожной станции, где мужчина якобы сел в электричку в направлении Ожерелья, в противоположную сторону от Москвы. Уточняется, что полицейские не смогли подтвердить слова очевидицы.
2 января родные музыканта подали заявление в полицию, теперь его ищут волонтеры «ЛизыАлерт». Всю эту неделю мужчина не выходил на связь ни с близкими, ни с друзьями.
Sir-J больше всего известен как участник и сооснователь московского коллектива D.O.B. Community, в котором читал и писал музыку вместе с Лигалайзом. Группа записала вместе три альбома, позже Лига занялся сольными проектами. В 2021-м они объединились вновь, а через два года выпустили альбом «Аборигены фанка».
Кроме работ с D.O.B. Sir-J известен продюсированием песен Многоточих, Nonamerz, «Рабов лампы» и Ю.Г.