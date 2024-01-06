Правозащитники в США потребовали запретить полиции искать преступников через данные людей в Google

В октябре Верховный суд Колорадо постановил, что доказательства, полученные по ордеру на обыск по ключевым словам, могут быть использованы в деле об убийстве, и это вызвало опасения, что решение суда может подтолкнуть полицейских чаще использовать этот метод. Однако в декабре Google прекратил выдачу геопозиции после расследования о том, что американские полицейские пользуются этим для даже для раскрытия ненасильственных преступлений и в отношении людей, не имеющих к правонарушению никакого отношения.