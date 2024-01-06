Правозащитники в США потребовали запретить полиции искать преступников через данные людей в Google

Правозащитная организация Electronic Frontier и Ассоциация адвокатов по уголовным делам США (NACDL) подали иск в США с требованием запретить полиции запрашивать у Google поисковые данные при расследовании преступлений, передает Bloomberg. Такая практика угрожает конфиденциальности и правам невиновных людей, утверждают они.
После изнасилования женщины из Пенсильвании в 2016 году полиция подала ордер на обыск в Google Alphabet для получения информации о пользователях, которые ввели имя или адрес жертвы в поисковую систему за неделю, предшествовавшую нападению. Google передал ей IP-адрес пользователя, который дважды искал адрес жертвы незадолго до инцидента, следует из судебных документов. В итоге его признали виновным.
«Ордера на обыск по ключевым словам — это цифровые сети, дающие правительству разрешение рыться в нашей самой частной информации, и Верховный суд Пенсильвании должен признать их неконституционными», — заявил в своем заявлении директор по судебным разбирательствам NACDL Майкл Прайс.
Защитники конфиденциальности предупреждают, что ордера на поиск по ключевым словам и ордера на геопозицию, когда полиция просит Google предоставить данные о пользователях, чьи устройства находились рядом с местом преступления, могут использоваться для преследования женщин, делающих аборты в штатах, где это незаконно.
В октябре Верховный суд Колорадо постановил, что доказательства, полученные по ордеру на обыск по ключевым словам, могут быть использованы в деле об убийстве, и это вызвало опасения, что решение суда может подтолкнуть полицейских чаще использовать этот метод. Однако в декабре Google прекратил выдачу геопозиции после расследования о том, что американские полицейские пользуются этим для даже для раскрытия ненасильственных преступлений и в отношении людей, не имеющих к правонарушению никакого отношения.