В Петербурге впервые передвинули дом

Бывший воспитательный дом 1913 года постройки передвинули, чтобы на его месте построить жилой дом «Министр». Здание встало на Выборгской набережной, на одой линии с дачей Головина по соседству. В соцсетях появился ролик с переездом, который продолжался с конца декабря.