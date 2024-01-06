В Петербурге впервые передвинули дом

В Петербурге впервые передвинули историческое здание. Корпус Императорского воспитательного дома на Черной речке по рельсам переехал на 52 метра.
Бывший воспитательный дом 1913 года постройки передвинули, чтобы на его месте построить жилой дом «Министр». Здание встало на Выборгской набережной, на одой линии с дачей Головина по соседству. В соцсетях появился ролик с переездом, который продолжался с конца декабря.
ЖК строит компания City Solutions, окончание работ запланировано на конец 2025 года. Как пишет «Фонтанка», по проекту должна получится «неброская роскошь постсоветского авангардизма и яркие детали современной архитектуры». Перемещение стоило 100 млн рублей.
В Москве в 1930-х годах переносили дома по рельсам. Решение о переносе воспитательного дома обсуждали несколько лет, но в итоге сошлись во мнении, что это лучший вариант.