На государственном ТВ показали видео задержания Ильина, Кульши и Холявкина. На кадрах видно, как силовики вламываются к ним в квартиры, кладут лицом в пол и надевают наручники. У Ильина, который сидит в нижнем белье в спальне, оперативник после визита ОМОНа спрашивает, почему у него такой бардак. «Вот такие нравы у так называемых звезд — денег получают немало, а живут как на свалке», — заявляет ведущая гостелеканала. О беспорядке в квартирах говорится, и когда в сюжете показывают задержания других участников Nizkiz.