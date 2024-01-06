В Могилеве силовики задержали троих из четверых участников группы Nizkiz, чья песня «Правілы» стала одним из гимнов протестов 2020 года. Об этом сообщил проправительственный телеканал «Беларусь 4».
В чем именно обвиняют солиста Александра Ильина, бас-гитариста Сергея Кульшу и барабанщика Дмитрия Холявкина, не уточняется. Неясно, заведены ли на них уголовные дела и каков их процессуальный статус.
В сюжете «Беларусь 4» говорится, что артисты после событий 2020 года покинули Беларусь, а недавно решили приехать обратно, но не обратились в Комиссию по возвращению уехавших белорусов. «Кто этого не делает, рано или поздно будет привлечен к ответственности, как наши „герои“», — утверждается в сюжете.
Комиссия по возвращению в Беларусь начала работать в феврале 2023 года. Она рассматривает обращения находящихся за рубежом белорусов, совершивших правонарушения и желающих вернуться на родину. В июле 2023 года белорусские «Киберпартизаны» сообщили, что за пять первых месяцев работы комиссии документы в нее подали лишь 16 человек, из которых лишь двоим одобрили заявки.
На государственном ТВ показали видео задержания Ильина, Кульши и Холявкина. На кадрах видно, как силовики вламываются к ним в квартиры, кладут лицом в пол и надевают наручники. У Ильина, который сидит в нижнем белье в спальне, оперативник после визита ОМОНа спрашивает, почему у него такой бардак. «Вот такие нравы у так называемых звезд — денег получают немало, а живут как на свалке», — заявляет ведущая гостелеканала. О беспорядке в квартирах говорится, и когда в сюжете показывают задержания других участников Nizkiz.
Также в новостном выпуске фигурируют «покаянные» видео музыкантов. «В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились», — говорит на записи Ильин.
Nizkiz образованы в Могилеве в 2008 году. В 2020-м они выпустили песню «Правілы», клип на которую сняли на одном из маршей против Александра Лукашенко. Композиция и клип стали одним из символов протеста.