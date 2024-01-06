«Капитан Марвел-2» все-таки стал самым провальным фильмом в истории Marvel

Гендиректор Disney Боб Айгер отмечал плохую постановочную работу и предполагал, что ограничения производства, связанные с пандемией, в итоге испортили конечный результат. «Мы дошли до того, что, если фильм не собрал миллиард долларов в мировом прокате, мы разочаровываемся. Это невероятно высокий стандарт, и я думаю, нам нужно стать более реалистичными», — сказал Айгер.