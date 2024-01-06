«Капитан Марвел-2» все-таки стал самым провальным фильмом в истории Marvel

«Капитан Марвел-2» стал самым худшим по сборам фильмом в истории Marvel. Картина собрала в прокате 205 млн долларов при бюджете в 275 млн, сообщает IGN.
«Капитана Марвел-2» сравнили с фильмом «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» от DC, который тоже собрал 205 млн долларов в прокате, а был создан за 84,5 млн. Несмотря на положительную кассу, фильм был признан наименее кассовым фильмом среди проектов студии.
В начале декабря Disney перестала публиковать данные о домашних и общемировых сборах второй части «Капитана Марвел». В США по итогу фильм заработал около 84,5 млн долларов. До этого наименее успешным во франшизе считался «Человек-муравей и Оса: Квантомания» 2023 года.
Гендиректор Disney Боб Айгер отмечал плохую постановочную работу и предполагал, что ограничения производства, связанные с пандемией, в итоге испортили конечный результат. «Мы дошли до того, что, если фильм не собрал миллиард долларов в мировом прокате, мы разочаровываемся. Это невероятно высокий стандарт, и я думаю, нам нужно стать более реалистичными», — сказал Айгер.
Аналитики кассовых сборов не верят, что усталость от супергероев раз и навсегда поразила массы. «Стражи Галактики-3» (845 млн долларов) стали хитом лета, а «Дэдпул-3» с Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом в главных ролях, как ожидается, станет хитом в 2024 году.