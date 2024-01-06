В «Оренбург» перейдет игрок, обвиняемый в попытке убить девушку. Директор ФК: «Ну с кем не бывает?»

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию „Оренбурга“. Ну с кем не бывает?» — заявил Андреев Sports.ru.