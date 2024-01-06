В «Оренбург» перейдет игрок, обвиняемый в попытке убить девушку. Директор ФК: «Ну с кем не бывает?»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:08
Хорди Томпсон. Фото: из соцсетей клуба «Коло-Коло»

Спортивный директор ФК «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал грядущий переход в клуб чилийского футболиста Хорди Томпсона, которого на родине обвиняют в попытке убийства бывшей девушки.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию „Оренбурга“. Ну с кем не бывает?» — заявил Андреев Sports.ru.

Спортивный директор отметил, что, если бы не обвинения Томпсона, «Оренбург» не смог бы «позволить себе такого игрока». «Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились», — признался Андреев.

«Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», — добавил он.

19-летний Хорди Томпсон — воспитанник и уже бывший защитник клуба «Коло-Коло» из столицы Чили Сантьяго. В дебютном для себя сезоне в чилийской Примере в 2021 году он завоевал кубок страны.

15 марта 2023 года в соцсетях появились видео, на которых Томпсон избивает свою тогдашнюю девушку в ночном клубе. «Коло-Коло» отстранили его и отправили на психологическую консультацию, но уже 8 апреля вернули игрока в строй. Однако 17 апреля стал распространяться другой ролик, в котором Томпсон вновь совершает домашнее насилие над бывшей девушкой.

В ноябре футболиста арестовали, обвинив в покушении на убийство и преступном неуважении к суду. Сообщалось, что Томпсон избил бывшую подругу и пытался ее задушить в состоянии алкогольного опьянения. Команда юристов успешно обжаловала меру пресечения, и игрока перевели под домашний арест. Позже суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на шесть месяцев под залог в 105 тысяч евро.

В начале января футбольный клуб «Оренбург» анонсировал переход к ним Томпсона. Дело в отношении него не закрыто.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+