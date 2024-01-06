The Smashing Pumpkins объявили о поиске гитариста

Один из тех, кто откликнулся, — американский пианист Майк Гарсон, уже работавший с Smashing Pumpkins, а еще сотрудничавший с Дэвидом Боуи, Nine Inch Nails и Билли Корганом. У себя в инстаграме* Гарсон опубликовал фото, где он играет на клавитаре, а статус поменял на «будущий клавитарист Smashing Pumpkins». Группа поделилась его постом у себя в сторис.