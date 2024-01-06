The Smashing Pumpkins объявили о поиске гитариста

Американская рок-группа The Smashing Pumpkins опубликовала в соцсетях объявление о поиске дополнительного гитариста.
«Подать заявку могут все, кто заинтересован. Кандидаты могут отправить резюме и сопутствующие материалы на: SPGuitar@redlightmanagment.com», — говорится в заявлении.
За первые сутки после объявления почту менеджеров завалили заявками.
Один из тех, кто откликнулся, — американский пианист Майк Гарсон, уже работавший с Smashing Pumpkins, а еще сотрудничавший с Дэвидом Боуи, Nine Inch Nails и Билли Корганом. У себя в инстаграме* Гарсон опубликовал фото, где он играет на клавитаре, а статус поменял на «будущий клавитарист Smashing Pumpkins». Группа поделилась его постом у себя в сторис.
The Smashing Pumpkins принялись искать нового участника через пару месяцев после того, как гитарист Джефф Шредер объявил об уходе. Шредер присоединился к коллективу в 2007 году.
The Smashing Pumpkins необходим новый гитарист, чтобы отыграть серию больших концертов, которые начнутся в июне. Сперва музыканты дадут несколько выступлений в Европе с Weezer, а затем вернутся в США для тура с Green Day, Rancid и Linda Lindas.
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