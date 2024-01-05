HBO покажет документалку про рэпера Lil Nas X

Документальный фильм, посвященный первому мировому туру рэпера Lil Nas X, выйдет на HBO 27 января, сообщает The Hollywood Reporter.
Фильм расскажет о двухмесячном турне «Long Live Montero» в поддержку дебютного альбома артиста «Montero», вышедшего в 2021 году.
В картину также пошли интервью с самим Lil Nas X, в которых он обсуждает свою карьеру и роль в современной поп-музыке в качестве темнокожего квир-исполнителя.
Премьера ленты состоялась на Кинофестивале в Торонто в сентябре 2023-го. Режиссерами «Lil Nas X: Long Live Montero» выступили оператор Зак Мануэль и Карлос Лопес Эстрада, работавший над драмой «Слепые пятна», мультфильмом «Райя и последний дракон», а также клипами Билли Айлиш и Кэти Перри.
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