Паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги, вышел на свободу по УДО

Шестикратный паралимпийский чемпион, бегун из ЮАР Оскар Писториус вышел из тюрьмы условно-досрочно, отсидев немногим более половины срока за убийство своей подруги Ривы Стенкамп. Об этом сообщает Reuters.
В Департаменте исправительных учреждений ЮАР отметили, что сейчас бывший спортсмен находится дома.
До конца срока приговора в декабре 2029 года Писториусу нужно будет отмечаться у офицера по УДО. Он обязан продолжать терапию по управлению гневом и посещать семинары о гендерном насилии. Экс-легкоатлету также запрещено употреблять алкоголь.
Джун Стенкамп, мать убитой Ривы, сказала, что условия, выдвинутые комиссией по УДО, подтвердили ее веру в южноафриканскую систему правосудия, поскольку они дают четкий сигнал о том, что к насилию на гендерной почве относятся серьезно.
«Не может быть справедливости, если ваш любимый человек никогда не вернется, и никакое количество отпущенного срока не вернет Риву. Это мы, оставшиеся, отбываем пожизненное заключение», — отметила она.
Писториус получил право на условно-досрочное освобождение после отбытия более половины своего 13-летнего срока. Комиссия удовлетворила прошение экс-спортсмена в конце ноября прошлого года.
37-летний Оскар Писториус — бегун на короткие дистанции, у которого из‑за врожденного заболевания ампутированы обе ноги ниже колена. Он шестикратный чемпион летних Паралимпийских игр и первый в истории атлет-паралимпиец, участвовавший в Олимпийских играх (в Лондоне в 2012 году).
Писториус убил свою подругу, южноафриканскую модель Риву Стенкамп, в День святого Валентина, в 2013 году. Он застрелил ее через дверь в туалете своего дома в Претории. На суде спортсмен заявил, что принял девушку за злоумышленника.
В октябре 2014 года Писториуса приговорили к 5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, он вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв всего год наказания. В 2015-м Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным уже в умышленном убийстве, летом 2016-го он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Прокуратура вновь оспорила вердикт, дошла до Верховного апелляционного суда, который в ноябре 2017 года увеличил наказание Писториусу до 13 лет и 5 месяцев лишения свободы.