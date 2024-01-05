Паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство подруги, вышел на свободу по УДО

В октябре 2014 года Писториуса приговорили к 5 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, он вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв всего год наказания. В 2015-м Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным уже в умышленном убийстве, летом 2016-го он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Прокуратура вновь оспорила вердикт, дошла до Верховного апелляционного суда, который в ноябре 2017 года увеличил наказание Писториусу до 13 лет и 5 месяцев лишения свободы.