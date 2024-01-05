По фильму «Первому игроку приготовиться» создадут метавселенную

Масштабный мир фильма «Первому игроку приготовиться» превратят в метавселенную в дополненной реальности. Об этом сообщил Variety.
Компания Futureverse, которая занимается созданием метавселенных с помощью ИИ, анонсировала начало сотрудничества с писателем Эрнестом Клайном, автором оригинального романа, а также Дэном Фарой, продюсером экранизации книги от Стивена Спилберга.
Первым проектом новой студии, получившей название Readyverse, станет адаптация мира «Первому игроку приготовиться» с помощью децентрализированной интернет-сети Web 3. По информации издания, запуск метавселенной запланирован на 2024 год.
«Readyverse работает над тем, чтобы реализовать вселенную, описанную в романе Клайна и популярной экранизации. Это будет открытый мир для большого количества пользователей», — заявили сотрудники компании.
«Будущее наступило гораздо раньше, чем я представлял, — добавил Клайн в своем заявлении. — С нашим новым совместным проектом у нас есть возможность использовать революционную технологию, над которой Futureverse работала уже несколько лет. Я уверен, что вместе с нашей командой у нас есть все шансы начать новую главу нашего общего будущего».
Экранизация научно-фантастического романа «Первому игроку приготовиться» появилась на экранах в 2018 году. В мировом прокате картина собрала более 580 млн долларов.