По фильму «Первому игроку приготовиться» создадут метавселенную

«Будущее наступило гораздо раньше, чем я представлял, — добавил Клайн в своем заявлении. — С нашим новым совместным проектом у нас есть возможность использовать революционную технологию, над которой Futureverse работала уже несколько лет. Я уверен, что вместе с нашей командой у нас есть все шансы начать новую главу нашего общего будущего».