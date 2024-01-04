Noize MC* поддержал сбор средств для помощи жителям Белгорода

Noize MC поддержал сбор помощи жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела 30 декабря. В его инстаграме** появился пост с реквизитами сбора и антивоенным стихотворением.
В сообщении музыкант опубликовал реквизиты межрегиональной общественной организации помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака» и попросил подписчиков указать в назначении платежа «Помощь мирным белгородцам».
В приложенных строчках Noize передает разговор с кем‑то. Его собеседник выражает усталость от новостей о специальной военной операции на территории Украины и позиции музыканта по ее поводу, а также говорит о невозможности повлиять на то, что происходит где‑то далеко.
«Это просто на карте цветные пятна. <…> И пока прилетает не в наши окна, эти пятна на карте не сыщешь с лупой», — обращается он к музыканту.
Настроение собеседника резко меняется, когда он видит «знакомых и близких трупы, прилеты в ТЦ напротив, на районе родном нездоровый движ». «Ты не видишь, что происходит?! Почему ты опять молчишь?!» — передает возмущение неизвестного артист.
Noize MC жил в Белгороде с 12 лет и в июле 2022 года называл его любимым родным городом на выступлении в Ташкенте.
«Из Белгорода полетели ракеты. Я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь. [СВО] омерзительна и чудовищна. У нее нечеловеческое лицо, и она должна быть закончена», — сказал он тогда со сцены.
* Иван Алексеев включен Минюстом в список иностранных агентов.
** Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.