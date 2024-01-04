Noize MC* поддержал сбор средств для помощи жителям Белгорода

«Из Белгорода полетели ракеты. Я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь. [СВО] омерзительна и чудовищна. У нее нечеловеческое лицо, и она должна быть закончена», — сказал он тогда со сцены.