Rage Against the Machine распались в третий раз

«Хотя я слышал о том, что они еще могут произойти в будущем… Я хочу сообщить вам, что RATM (Тим, Зак, Том и я) больше не будут гастролировать или выступать вживую. Мне жаль тех, кто ждал этого. Мне бы очень хотелось, чтобы все случилось…», — сетует Уилк.