Rage Against the Machine распались в третий раз

Максим Саблин
Сегодня в 19:44
Фото: Дэнни Клинч/из соцсетей RATM

Rage Against the Machine в третий раз прекратили совместную деятельность, рассказал барабанщик и основатель группы Брэд Уилк в своих соцсетях.

До недавнего времени коллектив находился в туре «Public Service Announcement», и часть его концертов пришлось перенести. «Я знаю, что многие люди ждут, когда мы объявим новые даты гастролей всех отмененных концертов RATM. Я не хочу еще дольше держать людей и себя в напряжении», — написал музыкант.

«Хотя я слышал о том, что они еще могут произойти в будущем… Я хочу сообщить вам, что RATM (Тим, Зак, Том и я) больше не будут гастролировать или выступать вживую. Мне жаль тех, кто ждал этого. Мне бы очень хотелось, чтобы все случилось…», — сетует Уилк.

Для легендарной группы это уже третий расход. Квартет фронтмена Зака Де Ла Роча, басиста Тима Коммерфорда, гитариста Тома Морелло и Уилка возник в начале 1990-х годов и захватил мейнстрим своей реакционной и политически окрашенной музыкой.

Однако в 2000 году Де Ла Роча заявил об уходе из группы, потому что «наш процесс принятия решений полностью провалился». Оставшиеся участники откололись и создали группу Audioslave вместе вокалистом Крисом Корнеллом, который неизбежно покинул группу в 2007 году.

Тогда же RATM воссоединились, выступили на фестивале в Коачелле и поехали в реюнион-тур. Запала хватило ненадолго — уже в 2011 они сыграли свой последний на какое‑то время концерт.

Вдохновение вернулось к коллективу в 2020 году, тогда же они запустили новый тур «Public Service Announcement». Из‑за пандемии их выступления пришлось отложить до 2022 года. Уже во втором концерте Де Ла Роча порвал ахилл, и все остальные шоу пришлось отменить из‑за тяжести травмы.

Недавно RATM торжественно ввели в Зал славы рок-н-ролла. Морелло был единственным участником группы на сцене в тот вечер и отметил, что у музыкантов разные взгляды на многие вещи, в том числе и на Зал славы. Однако он отдал дань уважения коллегам и поблагодарил «пятого члена группы», имея в виду фанатов.

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