Суд в США раскрыл часть имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна

Федеральный окружной суд Манхэттена раскрыл первую часть документов с именами людей, которые связаны с делом Джеффри Эпштейна, передает Financial Times.
Большинство имен звучали в публичном поле в связи с делом и раньше. Например, больше 50 раз в документах упоминаются экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, а также принц Эндрю.
Также суд раскрыл показания свидетельниц — одна из них рассказала, как Эпштейн сообщил ей, что «Клинтон любит девушек помоложе». Другая заявила, что стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны «иностранного президента, высокого и темноволосого».
Кроме того, в файлах упоминают сопредседателя сети отелей Hyatt Томаса Притцкера, миллиардера Гленна Дубина, а также бывшего постпреда США при ООН Билла Ричардсона. Всего суд собирается обнародовать более 200 документов по делу Эпштейна.
Судебное разбирательство против миллиардера началось в 2005 году. Тогда его обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В 2008 году бизнесмен, которому грозил пожизненный срок, признал вину и получил всего 13 месяцев заключения. Это вызвало скандал в мировых СМИ, которые писали, что Эпштейн смог уйти от наказания, потому что обеспечивал несовершеннолетними девушками политиков и селебрити.
В 2019 году миллиардера вновь арестовали, вменив новые обвинения, в том числе торговлю людьми. Ему грозило до 45 лет лишения свободы. Спустя месяц его нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме. Инцидент породил огромное количество теорий заговора — многие утверждали, что Эпштейн не совершал суицид, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.