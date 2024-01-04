«Чтобы править неверующими, у них нужно вызвать ужас»: вышел трейлер «Первого знамения»

Новый фильм расскажет о появлении Дэмиена на свет, его матери и монастыре, в котором родился мальчик. Из описания мы узнаем, что главная героиня американка Маргарет прибывает в Рим, чтобы стать монахиней, однако в новой для себя стране оказывается в центре мрачного заговора с целью привести в мир сына Дьявола. В ролике авторы демонстрируют сцены в обратной перемотке и нагоняют напряжения.