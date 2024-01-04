«Чтобы править неверующими, у них нужно вызвать ужас»: вышел трейлер «Первого знамения»

«20-й век» показал трейлер «Первого знамения» — приквела «Омена» 1976 года. Мировая премьера хоррора о ребенке-Антихристе назначена на 5 апреля.
Новый фильм расскажет о появлении Дэмиена на свет, его матери и монастыре, в котором родился мальчик. Из описания мы узнаем, что главная героиня американка Маргарет прибывает в Рим, чтобы стать монахиней, однако в новой для себя стране оказывается в центре мрачного заговора с целью привести в мир сына Дьявола. В ролике авторы демонстрируют сцены в обратной перемотке и нагоняют напряжения.
В главной роли появится звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри, кроме нее в фильме участвуют Билл Найи из «Пиратов Карибского моря» и Ральф Айнесон из «Игры престолов». Режиссером картины выступил Аркаша Стивенсон, ранее работавший над «Легионом».
Оригинальный «Омен» рассказывал историю Роберта Торна и его жены Кэтрин Торн, усыновивших мальчика, которого они назвали Дэмиеном. После ряда зловещих событий, в том числе того, что Дэмиен намеренно опрокидывает Кэти на балкон и вызывает у нее выкидыш, выясняется, что Дэмиен — сын Сатаны и Антихрист. Режиссером оригинального фильма выступил Ричард Доннер, а сценаристом — Дэвид Зельцер.
В серии фильмов о Дэмиене уже были три продолжения классического хоррора, а также неудачный ремейк и закрытый после первого сезона сериал.