Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайана Лейн в трейлере второго сезона «Вражды»

Действие второго сезона происходит в 1970-х годах. Сюжет расскажет реальную историю драматурга Трумена Капоте, который опубликовал рассказ «Кот Баск 1965» в Esquire в 1975 году. В своей работе писатель-вундеркинд обличил элиту Нью-Йорка того времени, в том числе своих близких подруг и светских львиц, которых он назвал «лебедями». Публикация привела к многочисленным скандалам и конфликтам между Капоте и «лебедями».