Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайана Лейн в трейлере второго сезона «Вражды»

Стриминг FX выпустил первый трейлер второго сезона сериала «Вражда». Продолжение антологии выйдет с подзаголовком «Капоте против Лебедей». Премьера состоится на FX и Hulu 31 января.
Действие второго сезона происходит в 1970-х годах. Сюжет расскажет реальную историю драматурга Трумена Капоте, который опубликовал рассказ «Кот Баск 1965» в Esquire в 1975 году. В своей работе писатель-вундеркинд обличил элиту Нью-Йорка того времени, в том числе своих близких подруг и светских львиц, которых он назвал «лебедями». Публикация привела к многочисленным скандалам и конфликтам между Капоте и «лебедями».
Продюсером проекта вновь стал Райан Мерфи, а шоураннером и сценаристом выступил Джон Робин Бейц («Шпионка»). Часть эпизодов снял Гас Ван Сэнт («Умница Уилл Хантинг»).
Главные роли в новом сезоне исполнили Наоми Уоттс («Кинг-Конг»), Хлоя Севиньи («Догвилль»), Дайана Лейн («Лига справедливости»), Деми Мур («Привидение») и другие.
Первый сезон «Вражды» вышел в 2017 году. Он рассказывал о соперничестве голливудских див Джоан Кроуфорд и Бетти Энн Дэвис, признанных Американским институтом киноискусства величайшими актрисами в истории. В частности, шоу было посвящено их конфликтам на съемках психологического триллера «Что случилось с Бэби Джейн?» Роберта Олдрича.