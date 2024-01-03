Marvel опубликовал новый трейлер сериала «Эхо»

Режиссерами проекта выступили Сидни Фриланд и Катриона МакКензи. Они рассказали о детстве Майи и ее становлении под влиянием криминального авторитета Уилсона Фиска, известного во вселенной Marvel как Кингпин, или Амбал. Именно он, как выяснит Лопес, ответственен за гибель ее отца.