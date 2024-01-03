Marvel опубликовал новый трейлер сериала «Эхо»

На ютуб-канале Marvel Entertainment опубликовали новый трейлер сериала «Эхо», который выйдет 9 января на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.
Шоу расскажет о Майе Лопес — девушке, которой предстоит исследовать свою индейскую идентичность и отомстить за смерть отца. Действие сериала произойдет после событий сериала «Соколиный глаз».
В «Соколином глазе» роль Эхо исполнила Алаква Кокс. Она же сыграла супергероиню и в «Эхо». Помимо нее, в шоу можно будет увидеть Винсента Д’Онофрио, Часка Спенсера, Танту Кардинала, Девери Джейкобса, Коди Лайтнинга, Грэма Грина и Зана МакКлэрнона.
Режиссерами проекта выступили Сидни Фриланд и Катриона МакКензи. Они рассказали о детстве Майи и ее становлении под влиянием криминального авторитета Уилсона Фиска, известного во вселенной Marvel как Кингпин, или Амбал. Именно он, как выяснит Лопес, ответственен за гибель ее отца.
Персонаж Эхо появился в комиксах в 1999 году. Его создали Дэвид Макей и Джо Кесада. Майя Лопес — девушка индейского происхождения, один из немногих глухих персонажей комиксов.