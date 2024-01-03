Композитор Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что в его доме жил полтергейст

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, создавший мюзиклы «Призрак оперы» и «Иисус Христос — суперзвезда», рассказал о столкновении с полтергейстом. Об этом написал The Guardian.
По словам музыканта, в его доме на Итон-сквер в Лондоне поселилась некая паранормальная сущность. Она «брала театральные сценарии и складывала их аккуратной стопкой в какой‑нибудь темной комнате», поделился Уэббер.
Полтергейст покинул жилище композитора, только когда тот пригласил священника. Служитель церкви благословил дом, после чего тревожащая Уэббера сущность исчезла.
Уэббер отметил, что сталкивался со сверхъестественными явлениями только дома. В театрах, где он работал, на удивление не оказалось ни одного привидения, хотя слухи о призраках на лондонских сценах весьма популярны.
В королевском театре Друри-Лейн, по слухам, обитает Человек в сером. Его присутствие на сцене ощущал сэр Кэмерон Макинтош, который работал с Уэббером. В театре Адельфи, как говорят, живет дух актера Уильяма Терриса, которого убил коллега, а в театре Гаррик — дух менеджера Артура Буршье, умершего в 1927 году.
Британцы верят, что в театре Хеймаркет можно встретить призрак комика Джона Болдуина Бакстоуна, друга Чарлза Диккенса. Актриса Джуди Денч рассказывала, что, возможно, видела Бакстоуна на похоронах артиста Майкла Денисона.
«Я увидела, как кто‑то в цилиндре и фраке сбегает по лестнице, и подумала: „Какой задачный наряд!“ Возможно, это был не призрак. Но мне нравится мысль о них. Почему бы этому и не случиться?» — вспоминала она.
О привидении в театре Хеймаркет рассказывал и сэр Патрик Стюарт. Актер отмечал, что видел в 2009 году перед премьерой «В ожидании Годо» фигуру в норфолкском пиджаке с поясом и в старомодной клетчатой рубашке.