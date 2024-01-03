Вышел новый трейлер ремейка «Дрянных девчонок»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56
Фото: кадр из фильма «Дрянные девчонки»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Дрянные девчонки» — ремейка одноименного хита 2000-х. Современную версию картины сняли Артуро Перес-мл. и Саманта Джейни.

Роли в ленте сыграли Тина Фей, Ангури Райс, Рене Рэпп, Аулии Кравальо и Жакель Спиви. Сюжет проекта повторил историю из оригинальных «Дрянных девчонок»: в школу, где есть своя иерархия, пришла новая ученица.

Новая картина основана на бродвейском мюзикле, созданном в 2018 году. Музыку к нему написал Джефф Ричмонд, а автором текстов стал Нелл Бенджамин. Премьера ленты состоится 12 января.

В актерский состав фильма вошли Авантика, Бебе Вуд, Кристофер Брайни, Дженна Фишер, Бизи Филиппс, Эшли Парк, Тим Медоус. Продюсерами проекта стали Лорна Майклс и Тина Фей. Фей написала сценарий проекта.

Подробности по теме
Застенчивая зубрила или королева школы: кто ты из «Дрянных девчонок»?
Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+