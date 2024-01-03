Вышел новый трейлер ремейка «Дрянных девчонок»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Дрянные девчонки» — ремейка одноименного хита 2000-х. Современную версию картины сняли Артуро Перес-мл. и Саманта Джейни.
Роли в ленте сыграли Тина Фей, Ангури Райс, Рене Рэпп, Аулии Кравальо и Жакель Спиви. Сюжет проекта повторил историю из оригинальных «Дрянных девчонок»: в школу, где есть своя иерархия, пришла новая ученица.
Новая картина основана на бродвейском мюзикле, созданном в 2018 году. Музыку к нему написал Джефф Ричмонд, а автором текстов стал Нелл Бенджамин. Премьера ленты состоится 12 января.
В актерский состав фильма вошли Авантика, Бебе Вуд, Кристофер Брайни, Дженна Фишер, Бизи Филиппс, Эшли Парк, Тим Медоус. Продюсерами проекта стали Лорна Майклс и Тина Фей. Фей написала сценарий проекта.