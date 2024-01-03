Более 70 человек погибли в Иране от взрывов недалеко от могилы генерала Сулеймани

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50
Фото: Fars News Agency

В Иране возле могилы генерала Касема Сулеймани прозвучали два взрыва. Минимум 73 человека погибли, более 170 пострадали, сообщает иранское агентство ИРНА со ссылкой на директора скорой помощи города Кермна.

В момент инцидента у могилы Сулеймани проходили траурные мероприятия — ровно три года назад генерала убили по приказу Дональда Трампа ударом американских ВВС.

Первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй — в километре от нее и был за пределами пути паломников и пропускных ворот. Власти Ирана назвали взрывы террористическим актом.

Генерал-майор Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта в Багдаде. С ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Целью ракетного удара была колонна автомобилей с Сулеймани и аль-Мухандисом, которая направлялась в аэропорт.

В тот же день бывший тогда президентом США Дональд Трамп заявил, что это была американская спецоперация. Трамп обосновал удар тем, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше».

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