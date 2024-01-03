Более 70 человек погибли в Иране от взрывов недалеко от могилы генерала Сулеймани

В тот же день бывший тогда президентом США Дональд Трамп заявил, что это была американская спецоперация. Трамп обосновал удар тем, что Сулеймани был причастен к гибели большого числа протестующих в Иране, а также «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше».