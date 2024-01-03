Адам Драйвер заявил, что больше не будет сниматься в «Звездных войнах»

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:14
Изображение: Saturday Night Live/YouTube

Американский актер Адам Драйвер заявил в подкасте SmartLess, что больше не будет сниматься во франшизе «Звездные войны». Об этом написал Hypebeast.

Артист поделился, что знает о новых готовящихся проектах, действие которых развернется во вселенной «Звездных войн». Но сам он в них не появится. «Я больше этого не делаю», — подчеркнул Драйвер.

По его словам, его участие в «Звездных войнах» подошло к концу, поскольку его персонаж погиб. Это положило конец сюжетной линии трех фильмов, в которых снимался актер.

Тем не менее, поклонников франшизы ждут новые релизы. Только в 2024 году Lucasfilm выпустит несколько шоу, в том числе «Звездные войны: Опорная команда», «Звездные войны: Аколит» и третий сезон «Звездных войн: Бракованной партии».

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