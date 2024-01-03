Издание «Блокнот» донесло на корпоратив с Александром Реввой, в котором заподозрили пропаганду ЛГБТ*

«Блокнот Воронеж» попросил региональную прокуратуру проверить кадры с корпоратива местного застройщика ГК «Развитие», на котором выступал Александр Ревва. Издание считает, что на мероприятии могла быть пропаганда ЛГБТ*, а Ревва якобы осудил спецоперацию, поэтому приглашать его на корпоратив неэтично.
«Блокнот» разглядел на кадрах с мероприятия девушек, которые «публично имитируют поцелуи». Журналистам это напомнило «запрещенную в России рекламу ЛГБТ», правда, они не уверены, что правильно интерпретируют происходящее, поэтому просят прокурора оценить видео.
Также «Блокноту» не понравилось присутствие на ивенте Александра Реввы, которого издание называет «беглым юмористом», «осудившим СВО».
Еще одна претензия журналистов — к самой ГК «Развитие» и ее основателю, члену «Единой России» и экс-депутату воронежской областной Думы Сергею Гончарову. «Блокнот» заявляет, что каждая стройка компании сопровождается скандалами и протестами местных жителей.
Первая статья о новогоднем корпоративе «Развития» вышла 26 декабря. После этого Гончаров написал претензию ее авторам, назвав материал клеветой и пригрозив подать в суд за оскорбление и возбуждение к нему «ненависти и вражды».
«Блокнот» обратился к руководству «Единой России» с предложением дать оценку материалов с корпоратива и исключить Гончарова из партии. Также журналисты попросили у руководящих единороссов «оценить саму атмосферу мероприятия», которая, по их мнению, напоминала «почти голую вечеринку» Насти Ивлеевой.
«Мы просим руководителей федерального и регионального звена партии „Единая Россия“ оценить саму атмосферу мероприятия, проходящего на фоне продолжающихся боевых действий с киевским режимом и поддерживающими его странами НАТО. Сравнить расходы ГК „Развитие“ на данный корпоратив и объем средств, выделенных Сергеем Гончаровым в качестве помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО», — сказано в материале.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.